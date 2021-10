Rabais de 250$ sur le Samsung Galaxy S20 FE pour un temps limité

Profitez d’un rabais de 26% sur le téléphone intelligent Samsung Galaxy S20 FE.

L'appareil mobile, sorti en septembre 2020, est très performant et offre un écran AMOLED Infinity-O FHD+ de 6,5 pouces, un lecteur d’empreintes digitales intégré, un filtre à lumière bleue et trois caméras – deux de 12 mégapixels et une de 8 mégapixels.

Il est aussi équipé d’un processeur 8 cœurs, a 6 Go de mémoire RAM et 128 Go d’espace de stockage, le tout à un prix abordable.

Jusqu’au 7 octobre, plusieurs détaillants proposent le Galaxy S20 Fan Edition déverrouillé à 699,99$ au lieu de 949,99$, offert en 6 couleurs: lavande, menthe, bleu marine, orange, rouge et blanc.

Pour commander le Samsung Galaxy S20 Fan Edition - 699$ (rabais de 250$)

Amazon Canada | Best Buy Canada

