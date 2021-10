Les 15 plus gros jeux de l’automne sur PlayStation, Xbox, Switch et PC

Si l’été est habituellement synonyme d’avalanche de superproductions au cinéma, l’automne, lui, est reconnu pour le même genre de frénésie dans le monde des jeux vidéo.

• À lire aussi: Meilleurs jeux RPG à essayer ou revisiter: la sélection de Pèse sur Start

• À lire aussi: Meilleurs jeux de PS5: la sélection de Pèse sur start

Après un an et demi de pandémie, et donc de grands bouleversements dans l’industrie, est-ce que c’est encore le cas en 2021? On a envie de vous dire oui... en bonne partie, du moins!

En ce sens, ce n’est peut-être pas l’abondance de certaines années précédentes, plus particulièrement du côté de Sony, mais on pourra tout de même compter sur le retour de franchises majeures comme Far Cry, Metroid, Age of Empire, Call of Duty, Forza, Battlefield ou encore Halo pour animer l’automne 2021.

Alors, quels jeux mettront un peu de couleur et d’action dans les journées grises d’octobre, novembre et décembre? Voici un survol des plus grosses sorties automnales de 2021!

OCTOBRE

7 octobre

Far Cry 6 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia

Participez à la révolution sur l’île de Yara, opprimée par le régime du dictateur Antón Castillo, incarné par nul autre que l’excellent Giancarlo Esposito. Far Cry oblige, il faut s’attendre à un FPS à grand déploiement, où le vaste monde ouvert donnera lieu à des affrontements hauts en couleur, bonifiés cette fois-ci par des armes personnalisables loufoques et de charmants compagnons à poils, plumes et écailles!

8 octobre

Metroid Dread – Switch

Samus Aran débarque sur la Switch avec une toute nouvelle aventure en side-scrolling, dans l’esprit des opus classiques de la franchise. Attendu par plusieurs fans, ce retour aux racines de la série bénéficiera néanmoins de différents ajouts modernes à son gameplay, qui mettra aussi de l’avant quelques aspects encourageant la furtivité.

12 octobre

Back 4 Blood – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

FPS coopératif opposant les joueurs à de sympathiques hordes de zombies, Back 4 Blood se veut en quelque sorte le successeur spirituel à Left 4 Dead, étant développé par la même équipe chez Turtle Rock Studios. Encore une fois, il sera donc possible de s’allier à trois de ses amis afin d’essayer de se sortir vivant du joli chaos qu’offriront les niveaux du jeu de tir. Parfait pour faire changement de la traditionnelle soirée de cinéma d’horreur pour l’Halloween!

15 octobre

NHL 22 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Qui dit automne dit évidemment un nouveau NHL de la part d’EA Sports! 2021 ne fait pas exception à la règle, mais la mouture de cette année apportera tout de même quelques changements majeurs, comme un tout nouveau moteur de jeu, Frostbite, qui devrait donner un coup de jeune à la franchise, tout particulièrement sur PS5 et Xbox Series X/S.

22 octobre

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Ponctuel comme une horloge, Supermassive Games lancera en octobre le troisième volet de sa série de jeux d’horreur narratifs, la Dark Pictures Anthology. Intitulé House of Ashes, ce nouvel opus enverra ses protagonistes en Iraq, lors de la guerre de 2003, dans un temple sous-terrain hanté. Une fois de plus, la plupart des décisions du joueur auront des conséquences à long terme... souvent assez tragiques.

26 octobre

Marvel’s Guardians of the Galaxy – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Développé dans la métropole par l’équipe d’Eidos-Montréal, Guardians of the Galaxy transportera l’œuvre colorée de Marvel de la bande dessinée au jeu vidéo. L’aventure en solo doit allier combats déjantés, prises de décisions et, évidemment, une bonne dose d’humour, alors que le joueur prendra les commandes de ce cher Star-Lord.

28 octobre

Age of Empires IV – PC

Seize ans (!) après son dernier volet, l’iconique franchise de stratégie en temps réel reprend du service avec Age of Empires IV, qui nous enverra au Moyen Âge, avec des parties qui pourront couvrir plusieurs siècles d’histoire. À sa sortie, il sera possible de contrôler huit civilisations distinctes: les Anglais, les Chinois, le Sultanat de Delhi, les Mongols, les Français, la dynastie abbasside, le Saint-Empire Romain Germanique et la civilisation Rus.

Riders Republic – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia

Les fans de sports extrêmes et de vitesse seront ravis avec ce nouveau titre multijoueur d’Ubisoft Annecy. Au menu: des compétitions de vélo tout-terrain, de ski, de planche à neige, de vol en wingsuit et de rocket wingsuit, qui pourront rassembler jusqu’à 50 joueurs simultanément.

29 octobre

Mario Party Superstars – Switch

Avec Mario Party Superstars, Nintendo offrira en quelque sorte sur la Switch un «greatest hits» de la franchise, qui rassemblera plusieurs tableaux et minijeux des opus précédents. Au total, 100 épreuves tirées du catalogue de Mario Party, jouables avec des contrôles traditionnels, seront remises au goût du jour, tout comme cinq tableaux de l’époque de la Nintendo 64. De quoi faire plaisir aux nostalgiques de ce monde.

NOVEMBRE

5 novembre

Call of Duty: Vanguard – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

C’est un (autre) retour à ses origines pour Call of Duty, alors que la populaire franchise d’Activision retournera cette année sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale et amènera les joueurs sur quatre fronts différents: à l’est, à l’ouest, dans le Pacifique et en Afrique du Nord. Pour sa part, l’histoire de la campagne doit s’inspirer de vrais combattants et événements du conflit, mais plongera aussi par moment dans la fiction historique.

9 novembre

Forza Horizon 5 – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Direction le Mexique et ses somptueux panoramas pour Forza Horizon 5, qui profitera des environnements variés du pays pour proposer une fois de plus un vaste terrain de jeu excessivement diversifié. Celui-ci devrait par ailleurs être le plus grand jamais créé pour la franchise, a affirmé l’équipe de Playground Games.

19 novembre

Battlefield 2042 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Situé dans un future proche –oui, en 2042, on ne peut rien vous cacher– Battlefield 2042 ne rebrassera peut-être pas grand carte avec son conflit États-Unis-Russie en toile de fond, mais risque cependant d’impressionner par sa facture visuelle et ses immenses parties qui pourront rassembler jusqu’à 128 joueurs sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Autre nouveauté, teintée par les changements climatiques: les champs de bataille seront parfois pris d’assaut par des tempêtes de toute sorte, comme des tornades et des sables mouvants.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl – Switch

Repensés en profondeur, Pokémon Diamond et Pearl feront leur apparition sur la Switch dans une mouture entièrement revue, plus de 15 ans après leur sortie sur Nintendo DS. En plus d’un nouveau look, Brilliant Diamond et Shining Pearl offriront notamment différentes options de personnalisation, présentes dans des opus plus récents.

22 novembre

Farming Simulator 22 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac, Stadia

À vos tracteurs, puisqu’un nouveau Farming Simulator vous plongera une fois de plus dans les joies et peines de l’agriculture moderne cet automne. Maintenant, regardez l’incroyable bande-annonce ci-dessus et essayez de ne pas être émotif.

DÉCEMBRE

8 décembre

Halo Infinite – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Les reports et autres embûches lors de son développement n’auront finalement (et heureusement) pas eu la peau de Halo Infinite, qui arrivera à temps pour Noël, plus d’un an après sa date de sortie initialement prévue. Notons que le mode multijoueur de ce nouveau volet de la mythique franchise de Microsoft sera gratuit, selon un modèle free-to-play, et paraîtra au moment que la campagne solo du jeu.

À VOIR AUSSI

s

s