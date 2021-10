Théorie Squid Game: comment les employés sont-ils sélectionnés?

Une théorie concernant la série de l'heure Squid Game a enflammée le Web dans les derniers jours. Certains internautes croient avoir trouvé comment les employés du jeu, ceux qui sont vêtus de costumes rouges, sont sélectionnés.

Avant d'entrer dans les détails, il faut souligner les informations suivantes pourraient contenir des spoilers. Soyez avertis!

La série sud-coréenne connaît un succès monstre en ce moment. #1 sur Netflix et source de plusieurs memes, Squid Game est passée au peigne fin par les internautes, qui partagent plusieurs théories intéressantes. Il y a une théorie virale en ce moment qui a toutefois retenu notre attention un peu plus que les autres: celle sur la sélection des employés du jeu.

La théorie semble avoir pris forme principalement sur TikTok. Plusieurs internautes croient qu'une scène du premier épisode, où le personnage de Gi-hun joue une partie de Ddakji avec un homme mystérieux dans le métro, explique la sélection des joueurs et des employés du jeu de survie.

Dans cette scène, Gi-hun doit choisir entre deux cartons: un rouge, et un bleu. Selon la théorie, les personnes qui choisissent le carton bleu seront des joueurs, vêtus d'un ensemble turquoise une fois dans le jeu, et ceux qui choisissent le carton rouge seront des employés, vêtus de rouge.

Difficile de dire si cette idée tient réellement, car il y a quand même une bonne différence de couleur entre le carton bleu et les habits des joueurs. Les employés, quant à eux, semblent aussi bien connaître leur rôle et leurs tâches. Parce qu'ils portent des masques, toutefois, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ressentent.

Ce n'est pas totalement irréaliste, par contre. Il y a une scène en particulier où un employé est démasqué, et il se fait dire que ce n'est qu'un gamin. Est-ce que les employés sont donc eux aussi des victimes, sélectionnées et emprisonnées par un jeu brutal? Après tout, le jeu rappelle constamment que tout le monde dans la pièce est égal. Donc, les employés sont peut-être dans une situation « semblable » aux joueurs.

D'autres théories sur TikTok pensent plutôt que ces mystérieuses personnes vêtues d'habits rouges sont d'anciens joueurs, qui sont incapables de gérer leurs vies après avoir gagné la cagnotte. Cette théorie se base sur les éventuels comportements de Gi-hun, mais les indices sont plutôt faibles.

Alors que rien de tout ça n'est confirmé, on est assez convaincus qu'il y aura plusieurs autres théories intéressantes au courant des prochaines semaines, en raison de l'immense popularité de la série!

Squid Game est disponible sur Netflix.

