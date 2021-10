Galaxy Z Flip3 5G: économisez 100 $ sur le tout nouveau téléphone de Samsung

Des envies de vivre comme en 2005 sans sacrifier les avancées technologiques de 2021? C’est maintenant possible de la faire en économisant un peu d’argent avec le Samsung Galaxy Z Flip3 5G, dont le prix est actuellement réduit de 100 $.

Avec un écran complet ultra mince pliable, impossible de ne pas se sentir comme au secondaire! Grâce à son écran sur le dessus du téléphone, il est possible de consulter ses messages, prendre des photos, écouter de la musique et bien plus encore. De plus, le mode flexible permet de prendre des selfies parfaits ou de se filmer en mode mains libres.

Courtoisie Samsung

Pour une durée limitée, il est possible d’obtenir le dernier téléphone intelligent pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip3 5G, à 100 $ de rabais. Il est offert en trois couleurs, noir, vert et lavande, et avec 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

