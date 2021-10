La collection de vêtements Zelda de BlackMilk est incroyable

La collection de vêtements The Legend of Zelda de la marque australienne BlackMilk est enfin disponible! Mais faites vite, car elle disparaît un peu trop rapidement.

Dans la collection, on retrouve pantalons, shorts, chandails, robes et vestons tous inspirés de l'univers fantastique de la franchise The Legend of Zelda, dont les jeux Breath of the Wild, Ocarina of Time, Skyward Sword, Twilight Princess, Wind Waker et mon préféré, Majora's Mask.

Voici quelques coups de cœur!

BlackMilk x The Legend of Zelda

À noter que les items sont expédiés à partir de l'Australie, et que vous risquez de devoir payer des frais et droits de douane.

Pour voir la collection, c'est par ici!

