Écouteurs boutons sans fil Bose QuietComfort à 100$ de rabais aujourd’hui seulement

À la recherche d’écouteurs boutons qui ne videront pas votre compte en banque? C’est votre jour de chance, puisque les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bose QuietComfort profitent actuellement d'un rabais. Faites vite, l’offre se termine aujourd’hui.

• À lire aussi: Corsair: des soldes allant jusqu’à 25% sur claviers, boîtiers, mémoire vive et plus encore

• À lire aussi: Galaxy Z Flip3 5G: économisez 100 $ sur le tout nouveau téléphone de Samsung

Les écouteurs boutons sans fil Bose QuietComfort offrent une technologie de suppression du bruit et une architecture acoustique donnant vie aux séances d’écoute en maintenant un son net et équilibré à tout niveau.

De plus, la durée de vie de la batterie offre jusqu’à 6 heures avec une seule charge et son boîtier de rangement offre 12 heures supplémentaire de lecture. Résistants aux intempéries et à la sueur, ces écouteurs sans fil sont un accessoire parfait pour les séances d'entraînement.

Courtoisie Amazon

Les écouteurs boutons sans fil Bose QuietComfort sont offerts à 249$ au lieu de 349$, en 4 couleurs: grès, stéatite, bleu pierre et triple noir.

Pour commander les écouteurs boutons sans fil Bose QuietComfort

Amazon Canada | Best Buy Canada | Amazon France

D'autres produits Bose en rabais à ne pas manquer...

À VOIR AUSSI

s

s