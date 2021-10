Indiana Jones 5 et de nombreux films de Marvel repoussés de plusieurs mois

Feignez d’être surpris: Disney a annoncé que la sortie de cinq productions Marvel, de même que le cinquième Indiana Jones, allait être repoussée de plusieurs mois.

Chose certaine, nous ne sommes pas à un bouleversement près dans l’industrie cinématographique depuis le début de la pandémie de COVID-19. Cela dit, avec les changements dévoilés ce lundi par Disney, c’est pratiquement tout le calendrier de parution de Marvel qui se voit décalé pour la prochaine année et même davantage.

Si pour certains longs-métrages, comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou Thor: Love and Thunder, le délai n’est que de quelques mois, pour d’autres, notamment Indiana Jones 5, il s’agit d’un report de près d’un an.

Voici plus précisément les changements annoncés par Disney:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – repoussé du 25 mars 2022 au 6 mai 2022

– repoussé du 25 mars 2022 au 6 mai 2022 Thor: Love and Thunder – repoussé du 6 mai 2022 au 8 juillet 2022

– repoussé du 6 mai 2022 au 8 juillet 2022 Black Panther: Wakanda Forever – repoussé du 8 juillet 2022 au 11 novembre 2022

– repoussé du 8 juillet 2022 au 11 novembre 2022 Indiana Jones 5 – repoussé du 29 juillet 2022 au 30 juin 2023

– repoussé du 29 juillet 2022 au 30 juin 2023 The Marvels – repoussé du 11 novembre 2022 au 17 février 2023

– repoussé du 11 novembre 2022 au 17 février 2023 Ant-Man and the Wasp: Quantumania – repoussé du 17 février 2023 au 28 juillet 2023

– repoussé du 17 février 2023 au 28 juillet 2023 Film de Marvel au titre inconnu – devancé du 10 novembre 2023 au 3 novembre 2023

– devancé du 10 novembre 2023 au 3 novembre 2023 Autre film de Marvel au titre inconnu – retiré du calendrier, préalablement prévu pour le 6 octobre 2023

Selon Deadline, tout ce remue-ménage s’expliquerait par des retards de production du côté de certains films, ce qui aurait pour effet de décaler l’ensemble du calendrier de sorties de Marvel.

Notons que les deux longs-métrages de Marvel prévus pour 2021, Eternals et Spider-Man: No Way Home, conservent pour le moment leur date de sortie respective du 5 novembre et 17 décembre.

Sinon, le seul autre film du studio qui conserverait sa date de parution outre 2021 serait Guardians of the Galaxy Vol. 3, toujours prévu pour le 5 mai 2023.

Cela dit, gageons ne nous sommes pas au bout de nos surprises de ce côté...

