John Wick: quelqu'un a décidé d'engager Mel Gibson pour le prequel

Deadline annonçait hier que Mel Gibson allait participer à une série télévisée, The Continental, qui servira de prequel pour la franchise John Wick. Une décision fortement critiquée, en raison des nombreuses débauches racistes, misogynes et homophobes de l'acteur bien documentées.

La courte série, produite pour Starz par Lionsgate Television, explorera les origines du mystérieux hôtel Continental de la franchise John Wick. Selon Deadline, les événements de la série vont se dérouler en 1975 et suivront le personnage de Winston Scott, l'éventuel propriétaire de l'hôtel. Dans les films John Wick, Winston Scott est incarné par Ian McShane, mais on ne sait pas encore qui incarnera le personnage plus jeune dans la série télé. Mel Gibson, quant à lui, incarnera un personnage du nom de Cormac. C'est tout ce qui a été dévoilé pour le moment.

La participation de Gibson a soulevé tout un tollé sur le Web, toutefois. Sous les publications de Deadline sur Twitter, les commentaires critiquant ce choix de casting se cumulent en raison des nombreuses controverses qui suivent l'acteur depuis de nombreuses années.

Rappelons qu'en 2006, un rapport de police indiquait que l'acteur, qui résistait à une arrestation, avait lancé une foule d'insultes antisémites lors de l'intervention. Quelques années plus tard, un appel téléphonique avec son ex-copine Oksana Grigorieva avait fuité, où l'ont pouvait entendre l'acteur utiliser le mot en n et dire que si Grigorieva se faisait violer, qu'elle serait à blâmer. Il a ensuite été barré d'Hollywood et dompé par son agence.

Mais Gibson semble avoir été pardonné par Hollywood en 2016, alors que son film Hacksaw Ridge avait reçu plusieurs nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Le pardon se fait plus difficile du côté des internautes toutefois, dont de nombreux fans de la franchise de John Wick qui ne veulent tout simplement pas voir Mel Gibson s'y insérer.

« Qui a fait ça? », s'exclame une internaute. « C'est un moyen sûr de faire boycotter la série, et de gâcher un merveilleux retour pour Keanu Reeves. Comment est-ce que Gibson est-il encore commercialisable? »

« Cela ruine la série complète pour moi », déclare une autre internaute. « C'est la fin de John Wick pour moi. Je ne peux plus regarder des trucs avec ce monstre », répond un autre internaute.

Malgré les commentaires majoritairement critiques sur Twitter envers le casting de Gibson, certains internautes jugent qu'il faut donner une autre chance à l'acteur, et qu'après 10 ans, des insultes antisémites, racistes et misogynes, ça ne compte plus.

Kevin Beggs de Lionsgate a indiqué à Deadline que la série The Continental aurait trois épisodes d'environ 90 minutes pour commencer. Ne vous attendez pas à voir Keanu Reeves s'y pointer, cependant, car Beggs laisse sous-entendre qu'il y aura potentiellement d'autres saisons dans le futur.