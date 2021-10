Tinder lance de nouvelles fonctionnalités contre le harcèlement

Stop au harcèlement sur Tinder. L'application de rencontres lance deux nouvelles fonctionnalités pour mieux lutter contre ce fléau. Des aides précieuses pour les utilisatrices qui ont déjà fait leurs preuves. Mais quels sont ces nouveaux outils?

• À lire aussi: Donald Trump annonce le lancement de son réseau social

• À lire aussi: Facebook serait sur le point de changer de nom et d'image de marque

Sur les applications de rencontre, les utilisateurs ne sont pas toujours remplis de bonnes intentions. Avec le cyberharcèlement, les plateformes ont dû redoubler d'inventivité pour développer des outils afin de lutter contre ces internautes et les trolls. Des comportements souvent inappropriés que Tinder, l'application de rencontres en ligne, a également décidé de combattre grâce à la technologie. La plateforme a annoncé deux nouvelles fonctionnalités «pour lutter de façon proactive contre les comportements inappropriés».

Ça te dérange?

Le premier baptisé «Does This Bother You?», soit «Est-ce que ceci te dérange? », offrira «un soutien proactif» aux utilisateurs pour mieux dénoncer un comportement inapproprié. Cet outil est optimisé grâce au machine learning, qui facilitera la détection de propos inconvenants, couplé à l'aide apportée par les membres de Tinder. Les utilisateurs auront donc plus de contrôle et visiblement l'outil a fait ses preuves. La plateforme a observé une augmentation de 46% des signalements après les premiers tests lancés : «les membres se sentent plus en confiance pour signaler les comportements inappropriés lorsqu'ils sont accompagnés et soutenus dans leur démarche», a souligné Tinder.

«Les mots sont aussi puissants que les actions, et aujourd'hui, nous prenons une posture encore plus forte pour dire que le harcèlement n'a pas sa place sur Tinder. Les premiers résultats de ces fonctionnalités nous montrent qu'une intervention faite de la bonne manière peut significativement changer les comportements et construire une communauté authentique et inclusive», a déclaré Tracey Breeden, Vice Présidente, Head of Safety & Social Advocacy pour Tinder et Match Group, dans un communiqué.

Réfléchissez-y à deux fois

Si l'intelligence artificielle de Facebook a récemment été pointée du doigt, Tinder s'appuiera également sur l'IA pour détecter les propos injurieux. C'est avec AYS soit «Are You Sure ?» («Êtes-vous sûr?») que l'application de rencontres géolocalisée souhaite attirer l'attention sur les messages potentiellement offensants. Un moyen de faire réfléchir l'utilisateur à ses propos et s'interroger une seconde fois avant de l'envoyer. Twitter avait également utilisé ce même système pour l'envoi de tweets.

Avec AYS, l'intelligence artificielle utilisée par Tinder s'appuiera sur les anciens messages déjà signalés par les utilisateurs et améliorera son système au fur et à mesure.

A la suite de premiers tests, la plateforme a observé une amélioration du comportement de ses utilisateurs avec une diminution de 10% des messages signalés: «AYS a déjà réduit de plus de 10 % les propos inappropriés dans les messages envoyés. Par ailleurs, les membres qui ont reçu la notification ont été moins susceptibles d'être signalés pour leurs messages déplacés au cours du mois suivant», a déclaré Tinder.

«Nous sommes ravis de voir que Tinder continue d'innover en matière de sécurité. En énonçant clairement ses exigences en matière de respect de la communauté, et en permettant aux utilisateurs de réfléchir à leurs propos avant d'envoyer un message, Tinder engage l'ensemble de ses membres à créer une plateforme plus sûre. En donnant aux utilisateurs un moyen direct de signaler les messages inappropriés, ces nouveaux outils aideront Tinder à identifier et à prendre des mesures contre ceux qui ne veulent pas agir de manière responsable. Nous sommes heureux des premiers résultats de ces nouveaux outils, et nous sommes ravis qu'ils soient déployés pour tous les utilisateurs de Tinder», a confié Scott Berkowitz, président de l'association RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network).

Tinder avait déjà annoncé des fonctionnalités pour réduire le nombre de faux comptes et surtout pour étendre la vérification d'identité de ses utilisateurs.