Voyez les acteurs de Squid Game tenter eux-mêmes le «Dalgona Challenge» [VIDÉO]

*Attention, la vidéo suivante contient des divulgâcheurs de Squid Game. On vous suggère fortement de terminer la série au complet avant de continuer!*

Le «Dalgona Challenge» fait fureur sur le Web depuis la sortie de Squid Game sur Netflix. Les acteurs de la série se sont d’ailleurs prêtés au jeu, et ce n’est pas si facile que ça!

Dans ce défi, il faut couper une forme sur un biscuit en sucre à l’aide d’une aiguille. Si vous cassez la forme au mauvais endroit, vous êtes éliminé. Le jeu est mis de l’avant dans la série Squid Game, où l’élimination est, disons, un peu plus mortelle.

Les acteurs de la série, Wi Ha-jun (Jun-ho), Jung Ho-yeon (Sae-byeok), Heo Sung-tae (Deok-su), Kim Joo-yung (Han Mi-nyeo), Anupam Tripathi (Ali) et Lee You-mi (Ji-yeong) ont tenté de relever le défi Dalgona lors d’une entrevue avec Netflix. En prime, ils répondent à des questions intéressantes sur les scènes les plus difficiles à tourner, les moments mémorables et l’ambiance sur le plateau de tournage.

On découvre également les personnages préférés des acteurs, ainsi que les cascades impressionnantes que certains ont dû faire.

Les acteurs auraient-ils réussi le défi Dalgona dans Squid Game? Voyez comment ils se débrouillent:

