A Quiet Place: un jeu inspiré du film en développement à Montréal

Préparez-vous à devoir rester silencieux derrière votre manette: un jeu basé sur l’univers d’A Quiet Place, l’excellente franchise d'horreur de John Krasinski, est en développement au studio montréalais iLLOGIKA.

IGN a relayé l’annonce ce mardi, alors qu’un site Web assez sommaire et des pages de réseaux sociaux ont été mis en ligne au même moment.

Le jeu, qui semble être intitulé A Quiet Place, du moins pour l’instant, sera publié par Saber Interactive. La firme texane EP1T0ME, qui a également des bureaux à Montréal, participera aussi à sa conception.

Dans un communiqué de presse, on indique que le titre offrira «une histoire originale» et mettra de l’avant du gameplay qui doit «capter le suspense, l’émotion et le drame» qui ont rendu «la série [de films] célèbre».

«Le jeu vidéo d’A Quiet Place permettra aux fans de vivre la tension des films avec un niveau d’immersion qu’ils n’auront jamais ressenti auparavant», a déclaré dans la missive le directeur créatif d’iLLOGIKA, Hervé Sliwa.

On ne connait pas encore les plateformes sur lesquelles le titre se retrouvera, ni la forme exacte que celui-ci prendra. Toutefois, on sait que le jeu inspiré de la populaire franchise doit paraître en 2022.

Par le passé, l’équipe d’iLLOGIKA a notamment contribué au développement de Cuphead, PGA Tour 2K21, Spiritfarer, Hyper Scape et Lara Croft Go.

