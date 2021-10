Returnal: une option pour suspendre la partie enfin ajoutée

Le studio finlandais Housemarque a entendu les joueurs et a déployé ce mardi une mise à jour qui introduit une option pour suspendre une partie en pleine session, sans perdre la progression, ainsi qu’un mode photo.

• À lire aussi: Meilleurs jeux de PS5: la sélection de Pèse sur start

• À lire aussi: Returnal sera un chef-d’œuvre pour certains... et un enfer pour d’autres [CRITIQUE]

La nouvelle option «Suspend Cycle» fera ainsi bien plaisir à la communauté. Bien que ce ne soit pas un mode de sauvegarde en tant que tel, il permettra aux joueurs de créer un seul point de contrôle, de quitter le jeu et de revenir à l'endroit où ils auront suspendu la partie.

Bien sûr, certaines limitations ont été mises en place: il ne sera pas possible de créer de point de contrôle lors d'un affrontement contre un boss, lors de cinématiques, dans les séquences à la première personne, ou lorsque les joueurs sont en plein combat. De plus, une fois la partie reprise, ce point de contrôle sera effacé et ne pourra plus être utilisé.

L'ajout d'un mode de suspension était l'une des plus grosses demandes des joueurs depuis la sortie du titre, en début d’année.

Bien que la PS5 possède une option pour suspendre le jeu, si la console s'éteignait accidentellement, on perdait toute la progression durement gagnée et tout était à recommencer, étant donné la nature rogue-like du jeu.

Un mode photo

Housemarque a aussi ajouté un mode photo, qui permettra aux joueurs de mettre le jeu en pause à tout moment, de se déplacer dans l'environnement époustouflant et d'immortaliser le moment.

Le mode photo offre également des options plus avancées telles que la distance focale, l'ouverture, la saturation et le contraste de votre prise de vue, en choisissant différentes sources de lumière et, bien sûr, différents filtres.

La mise à jour 2.0 de Returnal est disponible dès maintenant sur PS5.

À VOIR AUSSI

s