Nintendo et Niantic lancent le jeu en réalité augmentée Pikmin Bloom

Nintendo et Niantic, éditeur du célèbre Pokémon GO, ont entamé mardi le lancement d’un nouveau jeu mobile en réalité augmentée au concept semblable, appelé Pikmin Bloom. Le jeu apparaît tranquillement sur l’App Store et le Play Store.

Il est basé sur l’univers des créatures Pikmin inventées il y a vingt ans par la légende de Nintendo Shigeru Miyamoto, et constitue une démarche rare pour l’entreprise, peu habituée à laisser ses personnages s’aventurer hors des consoles traditionnelles. Miyamoto s’est d’ailleurs joint à Niantic pour en parler plus en profondeur dans un aperçu sur YouTube.

Aperçu de Pikmin Bloom

Ce n'est pas la première collaboration entre Niantic et Nintendo. En 2016, les compagnies se sont associées à The Pokémon Company pour lancer Pokémon GO. Le jeu aurait depuis généré plus de 5 milliards de dollars en revenus provenant des achats de l'application, selon la société d'analyse de données SensorTower.

Les deux entreprises cherchent manifestement à reproduire ce succès avec Pikmin Bloom, dans lequel le joueur doit marcher pour cultiver des petits personnages animés ressemblant à des plantes. Pour trouver des graines ou échanger avec les Pikmin, le jeu utilise les caméras des appareils mobiles et les fonctionnalités de réalité augmentée.

Capture d'écran YouTube / Pikmin Bloom

« Pikmin Bloom est conçu pour rendre votre temps à l'extérieur, par exemple votre marche quotidienne, plus amusante et agréable », a déclaré John Hanke de Niantic.

« Personnellement, ma promenade quotidienne m'a permis de rester actif et sain d'esprit à travers la folie traversée depuis un an et demi », a-t-il ajouté.

Le jeu gratuit Pikmin Bloom a été lancé dans l'App Store et Google Play en Australie et à Singapour, et sera bientôt disponible dans d'autres pays.

Nintendo a lancé ces dernières années une dizaine de titres mobiles comme Super Mario Run (2016) ou Mario Kart Tour (2019).

