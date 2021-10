Visage: une version améliorée du jeu montréalais bientôt sur PS5 et Xbox Series X/S [VIDÉO]

Le studio montréalais SadSquare Studios a annoncé une édition améliorée, titrée Enhanced, de son jeu d’horreur Visage sur PS5 et Xbox Series X/S.

Avec sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One en octobre dernier, Visage a réussi à donner des frayeurs à bon nombre de joueurs courageux. SadSquare Studios n’a toutefois pas oublié la communauté sur PS5 et Xbox Series X/S.

Une édition mise à niveau du le titre arrivera donc prochainement sur les consoles de nouvelle génération. Celle-ci offrira une résolution 4K et une fréquence d'affichage de 60 images par seconde, en plus d’ajouter du retour haptique sur PS5 pour une dose supplémentaire d'immersion. De plus, la bande-annonce mentionne que les temps de chargement seront améliorés. Cela dit, SadSquare n’a malheureusement pas encore précisé de date de sortie, ne promettant que l'édition Enhanced doit arriver «bientôt».

En attendant, Visage est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

