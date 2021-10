Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [NOVEMBRE 2021]

Microsoft a présenté vendredi les titres que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S, au cours du mois de novembre.

Pour l'avant-dernier mois de l'année, Xbox replonge à nouveau dans les souvenirs avec d'autres aventures de Batman en formule Lego, tout en vous conviant aussi à trouver des amis avec qui collaborer sur un excellent titre coopératif.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement à partir du 1er novembre:

Moving Out (Xbox One) – du 1 er au 30 novembre

Kingdom Two Crowns (Xbox One) – du 16 novembre au 15 décembre

Rocket Knight (Xbox 360) – du 1 er au 15 novembre

Lego Batman 2: DC Super Heroes (Xbox 360) – du 16 au 30 novembre

