Game of Thrones: le tournage des scènes de sexe était un «bordel frénétique», se souvient l’interprète de Yara Greyjoy

Quoi, des scènes de sexe dans Game of Thrones? Oui, il y en avait effectivement quelques-unes. Et qui de mieux placé pour nous parler des coulisses que l’interprète de Yara Greyjoy, Gemma Whelan.

• À lire aussi: House of the Dragon: première bande-annonce pour le spin-off de Game of Thrones

• À lire aussi: Game of Thrones: on connaît maintenant le VRAI coupable du «scandale» du verre à café oublié

L’actrice britannique, qui était –oui, vous vous en souvenez correctement– l’une des deux protagonistes de la fameuse scène d’ébats sur un cheval, a raconté quelques anecdotes sur le tournage des (nombreuses) séquences osées de Game of Thrones lors d’une entrevue avec The Guardian.

Selon cette dernière, les acteurs étaient «presque littéralement» laissés à eux-mêmes pour donner vie à ces scènes, contrairement à des productions plus récentes où des coordonnateurs d’intimités accompagnent souvent les artistes lors du tournage de séquences plus délicates.

«Ils avaient l’habitude de juste dire: "Quand nous allons crier action, lancez-vous!" et ça pouvait devenir une sorte de bordel frénétique. Mais entre les acteurs, il y avait toujours un réflexe de vérifier avec l’autre», a souligné Whelan.

«Il y avait une scène dans une maison de prostitution avec une femme et elle était tellement à découvert que nous avons parlé ensemble d’où la caméra passerait et de ce qui la rendrait à l’aise. Un réalisateur pouvait dire: "Un peu de mordillage de sein, une claque sur le derrière et c’est parti!", mais j’en discutais toujours avec l’autre acteur», a-t-elle ajouté.

Et qu’en était-il de la célèbre scène sur le cheval entre Yara et son frère Theon, joué par Alfie Allen? Whelan a raconté que la séquence n’avait rien d’évident, surtout en l’absence d’un coordonnateur d’intimité pour les épauler dans ces ébats un peu complexes.

«Alfie était comme: "Est-ce que c’est correct? Comment est-ce qu’on va réussir à tout faire fonctionner?” Avec des coordonnateurs d’intimité, c’est de la chorégraphie. Tu bouges là, je bouge là et la permission et le consentement sont donnés avant de commencer. C’est un pas dans la bonne direction», a affirmé l’actrice de 40 ans.

Après huit saisons, la saga de Game of Thrones, diffusée sur les ondes de HBO, s’est conclue en mai 2019. Les fans de la franchise pourront toutefois retourner prochainement dans l’univers de George R. R. Martin à la télévision avec le spin-off House of the Dragon, prévu pour 2022. Celui-ci doit se pencher sur l’histoire de la Maison Targaryen, quelque 200 ans avant les événements de la première série.

À VOIR AUSSI

s

s