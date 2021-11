Tiger King 2: Carole Baskin poursuit Netflix à l’approche de la deuxième saison

La saga Tiger King continue de déborder de l’écran, alors qu’on apprenait en début de semaine que Carole Baskin et son mari Howard poursuivaient Netflix à l’approche de la deuxième saison de la populaire série.

La raison? La paire, qui est à la tête du sanctuaire animalier Big Cat Rescue, s’oppose à ce que des images d’eux et de leur refuge félin se retrouvent dans les nouveaux épisodes du documentaire, qui relatera encore une fois les péripéties de Joe Exotic, désormais derrière les barreaux.

Selon les documents de la poursuite, obtenus par Variety, Carole et Howard Baskin accusent plus précisément la compagnie de production Royal Goode Productions d’aller à l’encontre d’un contrat précédemment signé par les deux parties, qui n’autoriserait l’entreprise qu’à utiliser des images des Baskin dans la première saison de Tiger King et non pas dans une suite. Le couple aurait notamment été surpris de se voir apparaître dans la bande-annonce de Tiger King 2.

Ce faisant, les poursuivants demandent à ce que Netflix et Royal Goode Productions retirent toutes les séquences les mettant en vedette dans la nouvelle série et affirment même vouloir traîner la poursuite jusque devant un jury.

Chose certaine, Carole Baskin ne semble pas être en amour avec Tiger King et son équipe de documentaristes. Si l’exubérante Américaine a par le passé déjà témoigné publiquement de ses réserves –pour être poli– envers la série de Netflix, le document juridique déposé il y a quelques jours insiste à nouveau que le traitement qu’y était réservé à Baskin et Big Cat Rescue était «dur et injuste».

«Tiger King 1 suggère incorrectement une équivalence entre Big Cat Rescue et le zoo de bord de route de Joe Exotic et, plus largement, qu’il n’y a pas de différence entre les zoos de bord de route et les sanctuaires accrédités qui sauvent et fournissent d’excellents soins aux animaux tout au long de leur vie», peut-on lire dans la poursuite.

Le document critique également le fait que le documentaire aborde la disparition du premier mari de Baskin, Don Lewis, et soulève des questions quant à l’implication de la poursuivante dans les événements tragiques.

Rappelons que Tiger King 2, qui verra notamment Joe Exotic, Jeff et Lauren Lowe, Allen Glover et Tim Stark revenir à l’écran, sera disponible dès le 17 novembre sur Netflix. On a hâte de voir si Carole et Howard Baskin y seront aussi, finalement...

