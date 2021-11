Black Friday 2021: de petits électros techno pour la cuisine et la maison branchée à bas prix

Qui a dit qu’on ne pouvait pas mettre la technologie à notre service et rendre notre quotidien plus agréable, tout en économisant quelques sous?

Pèse sur Start a déniché quelques petits électros en rabais qui plairont certainement aux accros de la techno. Gageons qu'il y aura certainement quelques produits ci-dessous qui se retrouveront sur une liste de cadeaux près de chez vous!

Thermomètre à viande intelligent sans fil MEATER Plus - 149,99 $ (rabais de 19 $)

Le thermomètre à viande à longue portée Meater Plus est un thermomètre à viande intelligent sans fil qui permet de surveiller les aliments jusqu'à 50 mètres de distance. Il est jumelé à une application qui envoie les temps de cuisson estimés et des alertes au téléphone via Bluetooth ou Wi-Fi, donnant la liberté de s'éloigner du barbecue et de profiter de la vie.

Il sera plus facile de préparer les ingrédients avec le mélangeur Ninja Kitchen System de 2,1 L. Ce mélangeur offre une puissance de 1500 W et 2 HP et est doté de la technologie Auto-iQ qui permet d'obtenir des résultats uniformes. Les lames d'extraction Nutri Ninja Pro décomposent les fruits et les légumes pour créer des mélanges nutritifs.

Machine à café et à expresso entièrement automatique De'Longhi Dinamica - 999,99 $ (rabais de 300 $)

En appuyant sur un bouton, cette machine automatique créera une panoplie de boissons chaudes et froides pour celui ou celle qui ne veut pas se casser la tête.

Infuseur à thé The Tea Maker compact de Breville - 229,99 $ (rabais de 70 $)

Une bouilloire automatique qui fait du thé à la perfection? Ça existe!

C'est déjà nul d'avoir une poubelle qui pue dans sa cuisine, alors aussi bien en avoir une tout droit sortie du futur!

Machine à espresso automatique Bambino Plus de Breville - 479,99 $ (rabais de 120 $)

Un bon espresso... ou deux... ou trois... pour commencer la semaine, ça se prend bien! Encore mieux quand il ne coûte pas les yeux de la tête!

Batteur sur socle à tête inclinable Artisan Design de KitchenAid - 399,99 $ (rabais de 230 $)

Une idée comme résolution de 2022: faire plus de pâtisserie, comme notre cheffe Kazzie aime faire!

Jardin intérieur de comptoir AeroGarden Harvest - 169,95 $ (rabais de 30 $)

Fini les herbes moisies dans le réfigérateur avec ce petit jardin de comptoir. Vous aurez des herbes fraîches à l'année longue!

Friteuse à air chaud Philips compacte - 272,26 $ (rabais de 57 $)

Cette friteuse a changé nos dîners en télétravail. Pas besoin de manger un restant de la veille, en quelques minutes, il est possible d'avoir des légumes et de la viande cuits à la perfection, sans les gros dégâts et les odeurs désagréables!

