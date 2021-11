Grand Theft Auto: des images de gameplay de la trilogie remastérisée fuitent sur le Web

Une journée avant la sortie de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, des images de gameplay de la trilogie revue de Rockstar Games ont déjà commencé à circuler en ligne.

L’Internet étant ce qu’il est, il est en fait assez surprenant que des séquences de jeu de la refonte de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas n’aient pas fait surface plus tôt, alors que le la collection paraîtra en version numérique ce jeudi sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.

Cela dit, si vous rêvez de voir les trois titres en action quelques heures à l’avance, voilà votre chance.

Repérées par VGC mercredi matin, au moins trois vidéos de gameplay de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ont été partagées sur YouTube et une autre sur Reddit, tirées de chacun des trois volets remastérisés. La provenance des exemplaires avec lesquels les scènes ont été capturées est toutefois inconnue, bien que les copies semblent tout de même authentiques.

Ensemble, les quatre vidéos permettent de voir plus d’une heure de jeu, avec notamment les nouveautés implantées par Rockstar dans les refontes, comme la roue de sélection d’armes et les différentes améliorations graphiques.

Soulignons que Rockstar n’avait toujours pas partagé de séquences de gameplay, ayant préféré montrer des cinématiques revues dans sa plus récente bande-annonce.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, qui contient des versions remises au goût du jour de GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas, doit paraître en version numérique ce jeudi 11 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC. Des éditions physiques suivront le 7 décembre tandis que les versions iOS et Android arriveront plus tard en 2022.

