Henry Cavill aimerait reprendre le rôle de Superman et incarner Captain Britain de Marvel

Lors d’une entrevue récente avec The Hollywood Reporter, Henry Cavill a avoué vouloir remettre la cape et à nouveau jouer Superman. Il a toutefois également partagé son désir de faire partie de la MCU, et d'y interpréter un rôle un peu moins connu.

Cavill, qui a incarné le rôle de Superman au grand écran, a déclaré qu’il en avait encore beaucoup à montrer avec le héros à la cape rouge. «Il en reste encore beaucoup à raconter en tant que Superman, et j'aimerais beaucoup avoir cette opportunité», a déclaré Henry au Hollywood Reporter. «La mort de Zod a donné une raison au personnage de ne plus jamais tuer.»

L’acteur avance «[qu’il] y a une opportunité de croissance après cela, d'explorer la psyché de Superman en tant qu'être divin, apparemment invulnérable, mais avec de vrais sentiments à l'intérieur.»

«Comme je le dis toujours, “La cape est toujours dans le placard”.»

Le MCU dans sa mire

Cavill ne ferme pas ses horizons et avoue être intéressé de faire parti de l'univers cinématographique de Marvel. En réponse à la question sur quel personnage aimerait-il jouer: «Je ne dirai jamais un personnage de Marvel qui est déjà joué par quelqu'un d'autre parce que tout le monde fait un travail tellement incroyable», a-t-il déclaré dans une récente interview avec The Hollywood Reporter.

Il est aussi au courant des rumeurs qui roulent sur Internet à propos de lui et Captain Britain et avoue aimer l’idée. «[...] ce serait très amusant de faire une version cool et modernisée de cela – comme la façon dont ils ont modernisé Captain America. Il y a quelque chose d'amusant à ce sujet, et je J'adore être britannique.»

Captain Britain n'est pas encore apparu dans le MCU, mais le personnage est apparu pour la première fois dans Marvel Comics en 1976. Dr Brian Braddock devient Captain Britain après avoir acquis des pouvoirs mystiques du sorcier Merlyn et de sa fille Roma, et il finit par devenir membre des X-Men, connu sous le nom d'Excalibur.

Pour l’instant, on pourra voir Henry Cavill dans la deuxième saison 2 de The Witcher, qui arrivera sur Netflix le 17 décembre prochain.

