Rétrocompatibilité Xbox: 76 nouveaux jeux s’ajoutent au catalogue

À l’occasion du 20e anniversaire de Xbox lundi, Microsoft offre un cadeau aux joueurs en faisant une dernière addition de plus de 70 nouveaux titres à son catalogue de jeux rétrocompatibles.

Plusieurs de ces ajouts sont des demandes venant de la communauté de joueurs. «Cette dernière addition de plus de 70 titres au programme de rétrocompatibilité n’a été possible que grâce à la passion et aux commentaires de la communauté», a expliqué en ce sens Peggy Lo, responsable du programme de compatibilité chez Xbox.

«Les demandes de titres et d’améliorations spécifiques [de la part des joueurs] ont encouragé l’équipe de rétrocompatibilité à s’associer aux créateurs originaux pour préserver des milliers de jeux de plus de quatre générations de Xbox», a-t-elle poursuivi.

En tout, ce sont 76 titres provenant de la Xbox 360 et de la Xbox originale qui font leur entrée, dès maintenant, dans le catalogue. Parmi ceux-ci, on retrouve quelques nouveautés importantes:

· Les séries complètes de Max Payne et F.E.A.R. sont désormais jouables sur les consoles Xbox Series X/S et Xbox One pour la toute première fois.

· L’intégralité de la franchise Skate est désormais accessible avec l’ajout de Skate 2.

· Plus de 20 titres provenant de la Xbox originale s’ajoutent, à la demande de la communauté, dont Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter et Otogi.

Selon Microsoft, le but du programme de rétrocompatibilité était de préserver les jeux, mais aussi d’offrir une amélioration du gameplay grâce aux dernières technologies afin qu’ils soient plus beaux et qu’ils fonctionnent mieux. C’est pourquoi chaque titre rétrocompatible qui a été ajouté dans cette dernière mise à jour bénéficiera de graphismes améliorés avec le mode Auto HDR sur les écrans pris en charge et de résolutions augmentées, selon la console.

Microsoft a cependant annoncé que cet ajout massif serait malheureusement le dernier. La compagnie américaine aurait ainsi «atteint la limite de [sa] capacité à apporter de nouveaux jeux du passé au catalogue en raison de contraintes de licences juridiques et techniques». En tout, la liste de jeux rétrocompatibles compte maintenant près de 600 titres venant des deux premières générations de consoles Xbox. Pour consulter la liste complète, c’est par ici.

Voici les 76 nouveaux titres offerts dès maintenant:

50 Cent: Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5 th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender - The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Conan

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney’s Chicken Little

Elements of Destruction

F.E.A.R.

F.E.A.R. 2: Project Origin

F.E.A.R. 3

F.E.A.R. Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego The Lord of the Rings

Manhunt

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs. DC Universe

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Untamed

NIER

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

R.A.W. - Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants Underpants Slam!

SpongeBob’s Truth or Square

Star Wars Starfighter: Special Edition

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania!

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata: Party Animals

Warlords

