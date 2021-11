Dwayne Johnson «The Rock» veut devenir le nouveau James Bond

Dwayne « The Rock » Johnson a affirmé vouloir devenir le nouveau James Bond alors que Daniel Craig a fait ses adieux à l’espion anglais dans No Time To Die (Mourir peut attendre).

• À lire aussi: James Bond: Daniel Craig révèle son plus gros défaut quand il tournait les films

• À lire aussi: Fast & Furious: fini la chicane, Vin Diesel supplie The Rock de revenir pour Fast 10

Alors que le 25e film James Bond est sorti il y a plusieurs semaines, l’acteur américain de la saga Fast & Furious se positionne déjà pour le rôle même si aucune annonce ne sera faite avant l’année prochaine.

Il a déclaré à Esquire : « Mon grand-père [Peter Maivia] était le méchant dans You Only Live Twice, avec Sean Connery. C’est très cool. J’aimerais suivre ses pas, mais je ne veux pas être le méchant. Je veux être Bond ».

Daniel Craig joue pour la dernière fois l’iconique agent britannique dans « Mourir peut attendre » et son successeur n’est pas encore connu. Des noms comme Idris Elba, Tom Hardy ou encore Richard Madden circulent.

Toujours côté cinéma, Vin Diesel souhaite que The Rock revienne dans la franchise Fast & Furious.

Les deux acteurs américains se sont embrouillés sur le tournage d’un précédent opus, mais Vin a fait savoir qu’il souhaitait son retour et que son personnage, Hobbes, est indispensable pour la saga.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s