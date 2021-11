Xbox Cloud Gaming est lancé sur Xbox One et Xbox Series X/S

Vous êtes abonné à la Game Pass Ultimate? Il n’est maintenant plus nécessaire de télécharger un jeu sur votre console afin de pouvoir l’essayer, puisque le service Xbox Cloud Gaming vient tout juste de débarquer sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Déjà accessible sur mobile, PC et Web, la plateforme permet, rappelons-le, de jouer à des titres de la Game Pass en ligne, sans aucun téléchargement requis, à la manière de Stadia.

Eh bien, le service arrive maintenant sur les consoles Xbox dans 25 régions, dont le Canada, après avoir été annoncé plus tôt cet été.

Sur Xbox Series X/S, cela permettra notamment aux joueurs d’essayer des jeux avant de les télécharger ou tout simplement d’économiser de l’espace de stockage sur leur console.

Cela dit, sur Xbox One, l’arrivée de Xbox Cloud Gaming donnera aussi l’occasion de jouer à certains titres autrement exclusifs à la Series X/S. Bref, une excellente nouvelle pour celles et ceux qui n’ont pas envie de changer de génération de console tout de suite.

Pour ce faire, il faudra cependant bénéficier de deux choses très importantes: une connexion Internet haute vitesse (au moins 10 Mbit/s, idéalement 20 Mbit/s) de même qu’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Bref, de quoi rendre un service comme la Game Pass encore plus avantageux, surtout avec l’espace disque qui se fait souvent un peu rare sur les consoles de nouvelle génération.

