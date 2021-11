Sept bandes dessinées québécoises à lire absolument

On a déniché sept titres de la bande dessinée québécoise qui méritent une place dans votre bibliothèque et permettront de décrocher un peu.

Jean-Paul Eid, La Pastèque

Tous les ans, Juliette fait son pèlerinage en vélo dans le quartier de son enfance, mais cette année c’est différent. L’ancien appartement familial, dans lequel elle a grandi, a été mis en vente et est en visite libre. En ouvrant les portes, elle replonge dans les souvenirs de sa jeunesse, et se souvient de ses amis, de beaux moments, mais surtout de l'arrivée bouleversante de son petit frère Tom, «le petit astronaute». L'œuvre de Jean-Paul Eid est une célébration de la différence, vue à travers les yeux de Juliette, de l’arrivée d’un enfant lourdement handicapé, qui redonnera un sens à la vie de toute sa famille.

Philippe Girard, Casterman

L'œuvre de Philippe Girard raconte la vie du musicien canadien à la voix rauque et sensuelle, à travers une série de flashbacks. Au fil de ses chansons, de ses plus grandes réussites, mais aussi de ses coups durs, on apprend à connaître un peu plus qui est le vrai Leonard Cohen. On verra sous un nouvel angle qui est l'homme derrière les chansons d'amour et de tristesse qu'on chante encore aujourd'hui.

Alexandre Fontaine Rousseau et Francis Desharnais, Éditions Pow Pow

Derrière chaque grande réussite se cachent des centaines, voire des milliers d’échecs, et l'épopée des premiers aviateurs ne fait pas exception à la règle. C’est ce que raconte l’ouvrage Les Premiers Aviateurs, qui retrace les grandes lignes de la conquête du ciel en s’intéressant aux innombrables échecs et chutes qui ont brisé tellement de rêves et ce, avec beaucoup d’humour et d’expressions québécoises.

Boum, Glénat Québec

Boumeries rassemble plus de 10 ans de ses webcomics, qui suivent la vie quotidienne de la bédéiste Boum et son amoureux Pierre-Luc. Bien que les histoires écrites par Boum soient inspirées de son quotidien, on peut rapidement s'y reconnaître à travers plein d'aventures comiques de la vie de tous les jours. Entre jeux vidéo, responsabilités, conventions et péripéties amusantes, on tombe en amour avec le quotidien en quatre cases de Boum.

Alexandre Fontaine Rousseau et Cathon, Éditions De Ta Mère

Bien avant les consoles de jeux vidéo modernes, la chose la plus complexe du gaming, c'était de terminer la cassette avant de la rapporter au club vidéo à temps.

À travers les dessins de Cathon et les écrits d’Alexandre Fontaine Rousseau, on replonge tête première dans une piscine de nostalgie et on revisite nos cassettes de Nintendo préférées ainsi que toutes celles que vous auriez préféré oublier.

Valérie Boivin, Front Froid

Swipe right ou swipe left? C’est ce que Madeleine se demande depuis qu’elle a cédé à la pression et s’est créé un profil sur l’application Tinder, après plusieurs années d’attente et de célibat.

Dans cette comédie douce et amère, on suit les rencontres, les échanges et les amitiés qui se multiplient pour Madeleine, mais qui manquent de sérieux. Tout ce qu’elle désire, c’est d'avoir quelqu’un avec qui partager son quotidien, son intimité, sa vie. Quelqu'un dont elle pourrait être amoureuse. À lire!

Zviane, Éditions Pow Pow

Ce carnet de voyage présente le Japon à travers les yeux de Zviane. Avec des traits de crayon minimalistes, elle partage ses observations de ce pays unique sous plusieurs formes, du design révolutionnaire à l'étrangeté de ses toilettes locales en passant par sa culture parfois déroutante, mais ô combien fascinante. Avertissement: Zviane au Japon risque de donner de folles envies de s'acheter un billet d’avion pour Tokyo.

On tient à remercier Librairie Z, Planète BD et Librairie Monet pour leur précieuse aide dans nos recherches.

