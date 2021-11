Uncharted: le tournage du film a «brisé» Tom Holland

Dans une entrevue avec le magazine GQ, Tom Holland a discuté de comment le tournage d’Uncharted a été demandant physiquement, au point de le «briser».

L’acteur, qui interprète Nathan Drake dans le prochain film de Sony, a développé une tendinite aux ischiojambiers lors du tournage.

Ce n'est pas la première fois que Holland évoque l’intensité du tournage d'Uncharted. Il avait précédemment expliqué s’être senti «battu et meurtri» lors du tournage du film. «Je ne ferai plus jamais de scène de combat à l'épée», avait-il déclaré.

«Je n'ai jamais réalisé à quel point j'ai de la chance que Spider-Man porte un masque, car quand il rebondit et vole depuis des bâtiments, c'est tout en CG. Dans Uncharted c'est juste moi dans un henley et un pantalon cargo» Par chance, car en terminant Uncharted à Berlin, il n’a eu droit qu’à trois jours de congé avant de débuter le tournage de Spider-Man: No Way Home à Atlanta.

En attendant la sortie d’Uncharted en février 2022, on pourra voir Tom Holland au grand écran le 17 décembre prochain dans le prochain film de Marvel, Spider-Man: No Way Home.

