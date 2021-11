Black Friday 2021: des dizaines de jeux PS4 et PS5 récents en solde sur le PS Store

Les ventes se succèdent sur le PlayStation Store, mais il est difficile d’en trouver une plus attrayante et complète que celle du Black Friday, qui est en vigueur dès maintenant, et ce, jusqu’au 29 novembre.

Des centaines de jeux PS4 et PS5 en version numérique sont ainsi en solde sur la boutique en ligne de PlayStation, avec des réductions de prix qui peuvent atteindre 60 %. Et fait intéressant, des titres récents, comme Marvel’s Guardian of the Galaxy, Far Cry 6 ou Deathloop, sont aussi au menu de la vente, qui saura se montrer très alléchante pour plusieurs joueurs.

Envie de nouveauté? À la recherche d’un classique à petit prix? Vous risquez fort bien de trouver chaussure à votre pied avec ces rabais du Black Friday du côté du PS Store.

Voici quelques titres en solde qui ont plus particulièrement attiré notre attention:

Assassin’s Creed Valhalla (PS4 et PS5)

79,99 $ 31,99 $

31,99 $ Back 4 Blood (PS4 et PS5)

79,99 $ 55,99 $

55,99 $ Deathloop (PS5)

79,99 $ 39,99 $

39,99 $ Demon’s Souls (PS5)

89,99 $ 51,29 $

51,29 $ Far Cry 6 (PS4 et PS5)

79,99 $ 53,59 $

53,59 $ Final Fantasy VII Remake (PS4)

79,99 $ 35,99 $

35,99 $ Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

93,49 $ 62,63 $

62,63 $ Ghost of Tsushima Director’s Cut

79,99 $ 53,59 $ (PS4) / 89,99 $ 63,89 $ (PS5)

53,59 $ / 63,89 $ Hades (PS4 et PS5)

33,49 $ 26,79 $

26,79 $ Hitman 3 (PS4 et PS5)

79,99 $ 31,99 $

31,99 $ It Takes Two (PS4 et PS5)

54,99 $ 34,09 $

34,09 $ Life is Strange: True Colors (PS4 et PS5)

79,99 $ 51,99 $

51,99 $ Little Nightmares II (PS4 et PS5)

39,99 $ 26,79 $

26,79 $ Lost Judgment (PS4 et PS5)

79,99 $ 55,99 $

55,99 $ Madden NFL 22

79,99 $ 39,99 $ (PS4) / 89,99 $ 53,99 $ (PS5)

39,99 $ / 53,99 $ Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS4 et PS5)

79,99 $ 51,99 $

51,99 $ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4 et PS5)

64,99 $ 38,99 $

38,99 $ MLB The Show 21

49,99 $ 24,99 $ (PS4) / 64,99 $ 38,99 $ (PS5)

24,99 $ / 38,99 $ NBA 2K22

79,99 $ 39,99 $ (PS4) / 89,99 $ 44,99 $ (PS5)

39,99 $ / 44,99 $ NHL 22

79,99 $ 47,99 $ (PS4) / 89,99 $ 62,99 $ (PS5)

47,99 $ / 62,99 $ Psychonauts 2 (PS4)

79,99 $ 55,99 $

55,99 $ Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

89,99 $ 63,89 $

63,89 $ Resident Evil Village (PS4 et PS5)

79,99 $ 39,99 $

39,99 $ Returnal (PS5)

89,99 $ 63,89 $

63,89 $ Riders Republic (PS4 et PS5)

79,99 $ 53,59 $

53,59 $ Sackboy: A Big Adventure (PS4 et PS5)

79,99 $ 39,99 $

39,99 $ The Last of Us Part II (PS4)

53,49 $ 26,74 $

26,74 $ Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

59,99 $ 29,99 $ (PS4) / 69,99 $ 34,99 $ (PS5)

Pour voir la promotion du Black Friday 2021 dans son ensemble sur le PlayStation Store, c’est par ici!

Ces autres ventes PlayStation du Black Friday pourraient également vous intéresser

