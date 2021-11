Black Friday 2021: l’abonnement annuel PlayStation Plus offert à petit prix

À l’occasion du pré-vendredi fou chez Amazon, il est possible de mettre la main sur l’abonnement d’un an PlayStation Plus à prix réduit.

Habituellement affiché à 69,99 $, on peut s’abonner pour 1 an au service PlayStation Plus pour seulement 46,95 $. À noter que si vous avez déjà un abonnement en vigueur, le nouveau plan sera cumulatif et s’ajoutera à la fin de la première période d'inscription.

Le service PlayStation Plus donne accès à plusieurs jeux gratuits par mois, au multijoueur en ligne, à des remises exclusives aux membres et 100 Go de stockage en nuage.

Pour commander l'abonnement PlayStation Plus 12 mois, c’est par ici. Un code numérique sera ensuite envoyé.

