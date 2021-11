Nouvelle création de Gameloft Montréal: le jeu Lego Star Wars Castaways

Le jeu vidéo Lego Star Wars version Castaways est la nouvelle création du studio montréalais Gameloft pour les jeunes et les familles ; lequel est disponible exclusivement sur la plateforme de jeu par abonnement sur Apple Arcade.

Sur Apple Arcade, vous pouvez non seulement y jouer, mais aussi utiliser n’importe quel appareil Apple. En plus des 200 autres jeux offerts, Apple Arcade se démarque par l’absence de publicités ou d’achats intégrés.

Lego Capture d'écran du jeu Lego Star Wars: Castaways

Après un atterrissage en catastrophe sur une planète mystérieuse en plein maelström, le jeu vous emmène avec d’autres naufragés sur une planète fascinante où les joueurs créent et personnalisent leur propre personnage à partir de centaines de minifigures LEGO et font équipe avec leurs amis pour explorer une île tropicale où fourmillent les autres naufragés.

Principales caractéristiques du jeu :

La nouvelle histoire de Lego Star Wars nous fait suivre un groupe de naufragés sur une planète secrète abandonnée depuis longtemps. On y découvre une ancienne civilisation où il faut trouver la clé pour résoudre une mystérieuse menace pour la vie sur la planète.

Possibilité de personnaliser son personnage LEGO Star Wars unique à partir de centaines de pièces à collectionner dans le jeu, avec des pièces des costumes emblématiques.

Revivre les moments de Star Wars en jouant à des simulations de moments clés de Star Wars dans des lieux emblématiques, en maîtrisant des compétences et en battant des ennemis.

Jouer en ligne avec des amis pour notamment jouer à des activités amusantes sur l'île. On peut communiquer avec ces derniers grâce aux émoticônes LEGO dans le Social Hub. Ou encore, se lancer des défis entre amis et famille dans l'Hippodrome.

Lego Capture d'écran du jeu Lego Star Wars: Castaways

« Nous sommes très enthousiastes pour la sortie de LEGO Star Wars: Castaways aujourd'hui !, déclare Lee Kaburis, directeur des jeux chez Gameloft Montréal. C'est un jeu qu'on a créé de A à Z pour tirer parti de toutes les fantastiques fonctionnalités d'Apple Arcade et donner vie à un nouveau coin de la galaxie Star Wars. C'est le jeu parfait qui permet aux enfants et aux familles de jouer ensemble et de créer leur petit monde dans l'univers Star Wars. »

Accès par abonnement

Pour y jouer, vous devez passer par la plateforme de jeu Apple Arcade accessible par abonnement au coût de 5,99 $ par mois. Si vous avez acheté récemment un nouvel appareil Apple (ordinateur Mac, téléphones iPhone, tablettes iPad, un baladeur iPod touch ou un lecteur Apple TV), vous avez automatiquement trois mois d’essai sans frais. Sinon, c’est un mois d’essai gratuit après lequel l’abonnement est facturé 5,99 $ par mois.

Bandes-annonces