Les montres intelligentes Apple Watch Series 3 en solde

Il ne faut pas rater cette chance de mettre la main sur l’une des montres intelligentes Series 3 d'Apple en rabais, car l’offre se termine le 30 novembre.

• À lire aussi: Black Friday 2021: 116 $ de rabais sur les AirPods Max d'Apple

• À lire aussi: Rabais sur les iPhone 13 et 12 d'Apple

Cette série est offerte en deux formats, 38mm et 42mm, et en deux choix de couleurs. Le format 38mm se vend habituellement à 249,99 $ et le format 42mm à 299,99 $, mais un rabais allant jusqu’à 40 $ est actuellement en vigueur chez la plupart des détaillants.

Pour acheter la montre intelligente Apple Watch Series 3:

Amazon Canada | Bureau en Gros | Amazon France

D'autres rabais qui pourraient vous intéresser...

À VOIR AUSSI

s