Black Friday 2021: les caméras et objectifs Fujifilm, Sony, Canon, Nikon et Olympus en solde

Vous rêvez de vous initier à la photographie ou souhaitez tout simplement mettre à jour votre équipement vieillissant? Ça tombe bien, parce qu’Amazon n’a pas oublié les photographes dans sa grande vente du Black Friday.

Depuis ce jeudi, il est ainsi possible d’économiser jusqu’à 45 % sur une variété de boîtiers et objectifs de fabricants réputés, et ce, peu importe votre budget et votre niveau de connaissance.

Voici quelques aubaines qui ont attiré notre attention:

Fujifilm

Image courtoisie Amazon Fujifilm X-T4

Sony

Image courtoisie Amazon Sony ZV-1

Nikon

Image courtoisie Amazon Nikon Z FC

Canon

Image courtoisie Amazon Canon EOS M50 avec objectif 15-45 mm F3.5-6.3

Olympus

Image courtoisie Amazon Olympus OM-D E-M10 Mark IV

