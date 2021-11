Concours: gagnez un ensemble PlayStation avec Pèse sur Start

Ho Ho Ho! C'est bientôt le temps des Fêtes, et on a le goût de gâter nos lecteurs.

Grâce à PlayStation Canada, on fait tirer cette semaine un super ensemble cadeau qui fera rêver les gamers de votre entourage!

À gagner dans l'ensemble:

Manette sans fil DualSense , Cosmic Red

, Cosmic Red Casque de jeu sans fil PULSE 3D pour PlayStation 5, Midnight Black

pour PlayStation 5, Midnight Black Le jeu Ratchet & Clank: Rift Apart pour PlayStation 5

pour PlayStation 5 Certificat pour 3 mois de PS Plus.

Comment participer

Sous notre publication Instagram du concours, identifiez la personne avec qui vous adorez gamer en la taguant

Aimez la publication et suivez @PeseSurStart et @PlayStationCA

et Vous pouvez, évidemment, partager la publication dans vos stories et avec vos amis si le cœur vous en dit.

Le concours aura lieu du 29 novembre au 3 décembre à 23h59 et est réservé à nos fans qui résident au Québec de 18 ans et plus. Aucunement associé à Instagram.

Si vous avez des questions, notre cheffe sera heureuse de vous aider.

