Cyber Monday 2021: l'ensemble VR HTC Vive Pro à 360 $ de rabais

Découvrez l'attrait derrière la réalité virtuelle en vous procurant le nec plus ultra des casques VR pour PC, le HTC Vive Pro, tout en économisant des centaines de dollars.

• À lire aussi: PC: des processeurs AMD et Intel, de la mémoire vive et d'autres composants en solde pour le Cyber Monday

• À lire aussi: Concours: gagnez un ensemble PlayStation avec Pèse sur Start

L’ensemble de réalité virtuelle HTC Vive Pro a été conçu pour une expérience de qualité professionnelle et est doté d'écrans AMOLED haute résolution, d'un son spatial 3D, d'un confort optimisé et du suivi 2.0 SteamVR. Habituellement affiché à 1459 $, on peut se le procurer pour seulement 1099 $.

Pour commander l’ensemble HTC Vive Pro:

Amazon Canada | HTC Canada

En parallèle, les ensembles HTC Vive Cosmos, HTC Vive Cosmos Elite et HTC Vive Pro Eye sont aussi offerts avec des économies pouvant atteindre 300 $.

À VOIR AUSSI

s