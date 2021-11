Grand Theft Auto: une mise à jour majeure de la trilogie remastérisée pour réparer une tonne de bogues visuels

Après le lancement désastreux de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Rockstar tente de réparer les pots cassés avec une nouvelle mise à jour majeure, ce mardi.

Celle-ci a pour but de régler une très longue liste de bogues et problèmes notoires, incluant de nombreuses erreurs visuelles, des fautes d'orthographe sur les textures et la signalisation des magasins, de la pluie qui apparaissait à l'intérieur et sous l'eau, de même que les fameux doigts en boudin de Cesar. Le boulon sur le magasin de beignes Tuff Nuts, dans GTA: San Andreas, a aussi réparé et a repris sa forme originale, selon ce qu'on peut lire dans la longue liste qui comprend plus d’une centaine d’éléments.

Pour consulter la liste complète des améliorations que comprend la mise à jour 1.03, c’est par ici.

Lancement désastreux

Rappelons que le lancement, au début novembre, de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ne s’est pas déroulé comme prévu. Les fans se sont rapidement plaints de la qualité des ports, citant de nombreux bogues et des améliorations visuelles plutôt discutables.

Le studio américain s'est excusé quelques jours après le lancement déclarant que «les versions mises à jour de ces jeux classiques n'ont pas été lancées sous une forme qui répond à [ses] propres normes de qualité, ou aux normes auxquelles [les] fans s'attendaient.» En parallèle, Rockstar avait déployé une mise à jour pour tenter de régler certains bogues visés par les plaintes des joueurs.

Sur Metacritic, Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition a reçu plus de 2400 notes jugées négatives par les joueurs, lui donnant une moyenne de 0,5 sur 10.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One et Xbox Series X.

