10 gadgets techno cool à offrir en cadeau

Offrir un cadeau à une personne mordue de techno pour les Fêtes, ce n'est pas toujours simple. Ces personnes-là (comme nous!) ont déjà plein de gadgets, alors, souvent, on cherche et cherche sans trouver l'article parfait à leur offrir.

Heureusement, Pèse sur start est là pour vous! Parce qu'on raffole de tout ce qui est techno, on vous a déniché 10 gadgets vraiment cool chez Best Buy qu'on aimerait nous-mêmes nous procurer, et ce, pour toute une gamme de budgets.

Ajustez la couleur et la luminosité de vos plus belles photos avec le cadre intelligent Smart Frame de Lenovo. Avec son revêtement antireflet et son intégration de l'Assistant Google, ce cadre a tout pour que vos photos soient parfaites.

Une personne de votre entourage a le pouce vert? Offrez-lui un jardin intelligent d'intérieur! Celui-ci assure à vos plantes de recevoir la bonne quantité d'eau, de lumière et de nutriments pour une croissance optimale. Et puisqu'il est conçu pour être utilisé à l'intérieur, vous pourrez faire pousser herbes, fleurs et même légumes... dans n'importe quelle pièce!

Non, vous n'achetez pas ce cadeau pour passer un message subtil sur l'haleine de votre ami, mais bien parce que sa santé buccale vous tient à cœur!

La sonnette Nest de Google est tellement simple, puisqu'il n'y a pas de fil requis, vous pouvez l'installer vous-même. Elle vous permet de parler à vos visiteurs et de les entendre où que vous soyez. Parfait pour surveiller la porte quand vous attendez un colis!

Tout le monde parle des fameuses guirlandes Twinkly et on comprend pourquoi... surtout à ce prix-là!

Le kit de Mario Kart Live: Home Circuit (version Mario) est enfin de retour en stock. Amusez-vous à transformer votre appartement en vraie piste de course!

Vos amis streamers Twitch vont adorer l'effet de ces panneaux lumineux pendant qu'ils jouent à leurs jeux préférés. Et parce qu'ils sont modulaires, vous pouvez créer la forme de votre choix.

Les AirTags d'Apple, ou comment ne plus perdre nos objets précieux quelque part dans la maison. On aime particulièrement l'idée de l'utiliser pour nos clés, qui ne sont jamais vraiment où on pense les avoir laissées.

Je refuse que les jouets Star Wars ne soient réservés qu’aux plus jeunes. Non, non! Ce Grogu animatronique qui tend les bras et fait semblant de manger est parfait pour tous les grands fans de Mandalorian!

Caméra Web HD 1080p C922 Pro Stream de Logitech

La webcam Logitech C922, c'est la caméra que l’on suggère constamment à notre entourage pour les appels Zoom et même le streaming sur Twitch et YouTube. C'est un gadget hyper pratique à avoir.

