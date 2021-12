Pour une raison obscure, Horacio Arruda est dans... une vidéo de Starfield?

Depuis le début de la pandémie au Québec, le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, est partout. Mais est-ce qu’on s’attendait vraiment à le voir dans une vidéo de Starfield, le prochain RPG de science-fiction de Bethesda?

Et pourtant! Dans la récente bande-annonce Into the Starfield: The Endless Pursuit, partagée par le studio mardi et mêlant entrevues et croquis, on peut bel et bien apercevoir le Dr Arruda dans un concept art, caché dans un petit téléviseur au coin de l’image.

Capture d'écran YouTube

Voyez-le par vous-même, vers 5 minutes 8 secondes.

De toute évidence, il s’agit d’une photo du directeur national de santé publique lors d’un des désormais traditionnels points de presse, qui a été placée là probablement en tant que clin d’œil au public québécois.

Capture d'écran YouTube

Parce que, rappelons-le, Starfield est partiellement développé au Québec, à l’enseigne montréalaise de Bethesda Game Studios. Cette apparition surprise de Horacio Arruda, aussi cocasse soit-elle, n’est donc pas si saugrenue que ça.

Cela dit, ne vous attendez pas non plus à ce que le sympathique docteur soit du RPG lorsque celui-ci sortira en novembre 2022. C’est assez clair qu’il s’agit ici d’un easter egg, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Mais quel easter egg!

Chose certaine, le clin d’œil a fait jaser sur Reddit, d’abord sur le subreddit r/Starfield, puis, plus près d’ici, sur le groupe r/Québec, avant d’être repris par le site Web Jeux.ca.

Et qui sait, peut-être que si le public québécois fait assez de pression, Horacio Arruda se retrouvera dans Starfield comme personnage non jouable quelque part dans le coin de la galaxie... Ce serait quelque chose!

Prochain jeu de rôle d’action de Bethesda, Starfield doit paraître sur Xbox Series X/S et PC, de même que sur la Xbox Game Pass le 11 novembre 2022.

