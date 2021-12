Christopher Chancey nommé président de la Guilde du jeu vidéo du Québec

Fondateur et président directeur général du studio indépendant ManaVoid Entertainement, Christopher Chancey succède à Dominique Lebel en tant que président de la Guilde du jeu vidéo du Québec.

Impliqué depuis longtemps dans l’expansion et le succès de l’industrie québécoise du jeu vidéo, Christopher Chancey n’en est pas à son premier rodéo. Il enseigne notamment la conception de jeux dans plusieurs universités du Québec et donne également plusieurs conférences spécialisées sur le marketing et l'entrepreneuriat en jeu vidéo.

De plus, son studio ManaVoid est connu pour son plus récent projet Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, un jeu d’aventure RPG en 2,5D positif, inclusif et coloré, qui a été célébré par la critique et les joueurs.

M. Chancey poursuit donc le mandat de la Guilde, qui a pour but de maintenir et renforcer le statut du Québec comme leader mondial du secteur des jeux vidéo.

On rappelle que cet organisme à but non lucratif regroupe les développeurs de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d’enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec.

