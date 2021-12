Le Paper Mario de la Nintendo 64 arrive sur la Switch en décembre

Nintendo donnera un petit cadeau de Noël à l’avance à ses fans en ajoutant un nouveau titre au catalogue Switch Online à la mi-décembre et pas n’importe lequel: l’excellent et tout autant culte RPG Paper Mario de la Nintendo 64.

Le sympathique jeu, mettant en vedette Mario et ses acolytes, rejoindra ainsi la dizaine d’autres titres N64 déjà offerts avec l’Ensemble additionnel du service Nintendo Switch Online le 10 décembre prochain.

Paru en 2001 en Amérique du Nord, Paper Mario combine des éléments de jeu de rôle, d’aventure et d’énigmes et se veut le premier chapitre d’une franchise qui a donné vie à une poignée d’autres volets, dont Paper Mario: The Origami King en 2020 sur la Switch.

Rappelons que depuis la fin octobre, Nintendo offre la possibilité sur la Switch de s’abonner à une version élargie de Nintendo Switch Online. «L’Ensemble additionnel» en question donne accès au service en ligne régulier de Nintendo, mais aussi à une sélection de jeux classiques de Nintendo 64 et de Sega Genesis, jouables sur la Switch, de même qu’à l’expansion Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons.

Il faut cependant noter qu’à près de trois fois le prix de l’abonnement régulier à Nintendo Switch Online, et avec des performances pas toujours à la hauteur des attentes, l’Ensemble additionnel a son lot de détracteurs depuis son lancement.

Certes, il a aussi ses adeptes, mais à 63,99 $ par année pour un abonnement individuel, disons que c’est un pensez-y-bien.

