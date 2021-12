PowerWash Simulator a maintenant un mode multijoueur

Lavez, lavez. Savez-vous savonner?

• À lire aussi: Laissez-moi vous convaincre de jouer à Lawn Mowing Simulator [CRITIQUE]

• À lire aussi: Donnez une chance à Farming Simulator

Moi je sais savonner, parce que je suis une grande adepte de PowerWash Simulator depuis sa sortie en mai. Et là, je pourrai partager le bonheur du powerwash avec des amis, car le studio Futurlab a annoncé un mode coop. Oui, coop multi. La vie est étrange, mais si magnifique.

Pour ceux qui se demandent c'est quoi, PowerWash Simulator, hé bien, c'est exactement ce que vous pensez. Il y a des lieux et des objets sales, et votre objectif est de les laver avec un nettoyeur à haute pression. C'est satisfaisant, long et parfois impossible à décrocher.

Bande-annonce mode multi de PowerWash Simulator

La bande-annonce souligne une option très satisfaisante du jeu avec brio: celle du fameux petit «ding». Ce son qui indique qu'une surface a été assez nettoyée, et qu'on peut passer à la suivante. Pour passer un niveau, il faut terminer la job, alors on travaille fort pour entendre ces sons «ding». C'est notre récompense.

La mise à jour 0.7, qui vient d'être déployée, permet de désormais jouer en mode Carrière à deux joueurs ou en mode Free Play à six. Fini les longues soirées de lavage à haute pression seule, je vais enfin pouvoir inviter Christine et Raphaël à se joindre à moi dans ma quête savonneuse. La mise à jour vient aussi avec de nouveaux niveaux!

Il faut toutefois souligner qu'il s'agit d'un mode bêta, d'un jeu qui est lui-même en accès anticipé. Ne vous attendez pas à une expérience toujours parfaite. Mais avec déjà plus de 12 000 évaluations et une moyenne «extrêmement positive» sur Steam, PowerWash Simulator est sur une excellente lancée.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s