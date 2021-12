Uncharted 4 et The Lost Legacy arrivent sur PS5 et PC en versions remastérisées

Uncharted et Nathan Drake arriveront officiellement sur PS5 en janvier prochain, avec la collection remastérisée Uncharted: Legacy of Thieves, qui inclura des versions revues d’Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy.

Prévu pour le 28 janvier sur la plus récente console de Sony, l’ensemble débarquera aussi sur PC à une date qui n’est toutefois pas encore connue.

Dans un billet de blogue, PlayStation précise qu’Uncharted: Legacy of Thieves proposera notamment différentes améliorations graphiques, dont trois modes d’affichage différents: un mode «fidélité» en 4K à 30 IPS, un mode «performance» à 60 IPS et un mode «performance+» en 1080P à 120 IPS.

Au niveau des fonctionnalités, les temps de chargements seront améliorés sur PS5, alors que la prise en charge de l’audio 3D, de même que du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la

Image courtoisie Naughty Dog

DualSense a aussi été ajoutée à cette nouvelle version des deux titres de Naughty Dog.

Image courtoisie Naughty Dog

Au Canada, la collection Uncharted: Legacy of Thieves coûtera 64,99 $. Par ailleurs, celles et ceux qui possèdent déjà Uncharted 4: A Thief’s End et/ou Uncharted: The Lost Legacy sur PS4 pourront mettre à niveau leur édition (physique ou numérique) pour 15 $ sur le PlayStation Store.

Cependant, cette mise à niveau à 15 $ ne sera pas accessible aux membres PS Plus qui ont obtenu Uncharted 4 gratuitement avec le service. Il faudra alors racheter l’édition remasterisée à plein prix.

Image courtoisie Naughty Dog

En ce qui concerne la version PC, Sony entend partager plus de détails sur celle-ci au début de 2022.

