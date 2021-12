Essai des caméras Nest Cam et de la sonnette Nest Doorbell de Google

J’ai fait récemment l’essai de deux produits de la marque Nest, acquise par Google début 2014: la sonnette connectée Nest Doorbell et l’ensemble de deux caméras Nest Cam. Cette année, Google a annoncé la Nest Doorbell alimentée par pile, tandis que la Nest Hello originale a été rebaptisée Nest Doorbell (filaire).

L’une comme l’autre vous permettent de voir qui se trouve autour de votre demeure, même lorsque vous n’êtes pas sur place, grâce à la magie de votre réseau sans fil Wi-Fi et de votre téléphone intelligent.

Et grâce à leur généreuse pile rechargeable longue durée, il est facile de les installer n’importe où sans utiliser de câblage d’alimentation; un avantage pratique en cas de panne de courant (à condition que votre routeur soit aussi supporté par un système d’alimentation sans coupure). Et leur design moderne se marie avec tout domicile ou s'y confond aisément.

Rassurez-vous tout de suite quant à l’autonomie de chacun des appareils. Les durées sont assez longues pour éviter tout souci. Voici les mesures rapportées par Google. Même en ne considérant que la plus courte autonomie, soit un mois, bien des appareils autonomes ne peuvent offrir de pareilles durées de vie sur pile.

Sachez ici que la caméra ne fonctionne pas en permanence; seul le système de détection demeure actif, lequel active la caméra pour enregistrer l’événement.

Nest Doorbell

Très sollicitée: environ 1 mois d'autonomie (approximativement de 25 à 30 événements enregistrés par jour)

Sollicitée normalement: environ 2,5 mois d'autonomie (approximativement de 13 à 16 événements enregistrés par jour)

Peu sollicitée: environ 6 mois d'autonomie (approximativement de 2 à 5 événements enregistrés par jour)

Nest Cam

Très sollicitée: environ 1,5 mois d'autonomie (approximativement de 20 à 25 événements enregistrés par jour)

Sollicitée normalement: environ 3 mois d'autonomie (approximativement de 9 à 12 événements enregistrés par jour)

Peu sollicitée: environ 7 mois d'autonomie (approximativement de 2 à 4 événements enregistrés par jour)

Installation et configuration

Les ensembles sont livrés avec leur socle à fixer sur un mur ou n’importe quelle surface bien orientée. L’aimant servant à retenir les caméras Nest Cam en place offre un très solide support magnétique qui permet d’orienter facilement les caméras vers la zone à surveiller. Du moment qu’une branche ou un objet ne tombe pas dessus, elles demeureront en place même par forts vents.

Cela dit, la seule contrainte dans leur cas est électronique, c’est-à-dire qu’elles doivent être installées dans la zone de couverture de votre réseau Wi-Fi.

Si leur installation matérielle demeure simple, leur configuration est nettement plus longue.

Google Home

Longue, car je suis parti de zéro, avec un nouveau compte Google, aussi bien sur iOS (iPhone) que sur Android (Samsung A52), pour configurer l’application Google Home.

Si vous avez déjà configuré Google Home pour un appareil, ce sera plus simple et plus court.

Brièvement, la procédure se déroule comme suit après avoir installé Google Home: Configurer un appareil > Nouvel appareil > Choisir la maison (ou en créer une) > Recherche des appareils à proximité où l’on sélectionne le modèle de caméra à configurer > Numériser le code QR de chaque caméra. Et suivre les indications.

Une fois configurés, les paramètres de détection savent distinguer entre les personnes, les animaux, les véhicules et divers autres mouvements. Et l'on peut voir sur l’écran du téléphone ce que la caméra voit. Aucun doute, l’image est très belle et nette en couleur, haute définition, évidemment en noir et blanc la nuit grâce à la puissance de l’imagerie infrarouge.

Comme la Nest Doorbell, la Nest Cam ne nécessite pas nécessairement un abonnement au nuage pour en tirer le meilleur parti. Le stockage de trois heures de vidéo suffit amplement aux besoins de surveillance. En fait, le plus fastidieux sera de supprimer les nombreuses séquences filmées sans intérêt. En passant, les séquences sont stockées dans la mémoire des caméras, et advenant une panne de courant, celles-ci sont automatiquement retransmises à son propriétaire dès que celui-ci est rétabli.

Les séquences vidéo sont capturées à une résolution de 1920x1080 et le champ de vision de 130 degrés (diagonale) est suffisant pour une utilisation en extérieur, un champ de vision doublé, puisque l’ensemble d’essai ici est livré avec deux caméras.

Sur Google Home, il est possible pour chaque caméra de délimiter les zones à surveiller en cadrant les points de l’image. Ainsi les surfaces à l’extérieur de la zone désignée ne sont plus considérées par le module de détection. Par exemple, l’arbre dans le coin du jardin où grouillent des écureuils ne fera plus l’objet d’alertes ni d’enregistrements.

Confidentialité

Les séquences vidéo sont chiffrées et restent entre vos appareils et si vous choisissez le stockage sur le nuage par abonnement, celles-ci demeurent également chiffrées tant en transmission que sur les serveurs.

Hormis mes petits problèmes sur iOS avec Google Home, les appareils essayés fonctionnent comme prévu et offrent une foule d’options de configuration et de fonctions. Cependant, ce ne sont pas les caméras de surveillance ni la sonnette les plus abordables sur le marché, si le prix est un facteur important. Matériellement, elles sont par contre bien conçues et leur autonomie sur pile est un grand avantage.

Prix sur la boutique Google