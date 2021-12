Reddit Recap 2021: voici les publications les plus virales, réunies sous une vidéo

Une autre drôle d’année se termine et pour l’occasion, Reddit a rassemblé les vidéos et publications les plus virales sur sa plateforme en une vidéo feel good.

Avec «Is It Gonna Get Any Weirder?» en fond musical, la compilation rassemble plusieurs vidéos, photos et publications populaires qui sont parus sur le site de discussions Reddit.

De Bernie Sanders avec ses fameuses mitaines à l’inauguration de Joe Biden au blocage du Canal de Suez, en passant par la visite spatiale de Jeff Bezos, on y retrouve tout ce qui a fait vibrer le web cette année. Reddit n’oublie pas ses utilisateurs et a intégré plusieurs publications originales dans sa vidéo. Impossible de ne pas sourire en la visionnant!

Plusieurs utilisateurs n’ont pas pu s’empêcher de faire une comparaison avec les vidéos Rewind de YouTube: «Oui YouTube, c'était aussi simple que ça et vous avez échoué. Misérablement. C'est fantastique!»

Par le fait même, Reddit a aussi partagé quelques statistiques intéressantes à propos des performances des forums et publications les plus populaires.

La publication la plus populaire de l’année a été la photo d’un panneau d'affichage à Times Square faisant la promotion du stock de GameStop, qui a obtenu 431 000 upvotes.

Voici les quatre autres publications les plus populaires:

Reddit a aussi déclaré qu'en 2021, «les utilisateurs ont créé 366 millions de postes», soit une augmentation de 19% depuis l'an dernier.

Une belle façon de finir une autre année étrange et divertissante!

