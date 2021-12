Concours: gagnez un ensemble Best Buy avec Pèse sur Start!

Le père Noël est passé chez Pèse sur Start, et il veut gâter nos chers lecteurs avec un super concours!

Grâce à Best Buy, on fait tirer du 13 au 17 décembre un super ensemble de cadeaux qui fera des jaloux.

À gagner:

Comment participer

Répondez à la question de la publication Facebook du concours, qui sera en ligne à partir de 10h (HE)

(HE) Aimez la publication

Vous pouvez, évidemment, partager la publication avec vos amis si le cœur vous en dit.

Le concours aura lieu du 13 décembre 2021 à 10h au 17 décembre 2021 à 23h59 et est réservé à nos fans qui résident au Québec de 18 ans et plus. Aucunement associé à Meta.

Lisez les règlements du concours ici.

Suivez-vous Pèse sur Start sur Instagram?

Aussi sur Pèse sur Start

s

s