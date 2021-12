PS5: les façades colorées pour la console enfin dévoilées

Sony dévoilait lundi matin de nouveaux coloris qui vont rejoindre la gamme de coloris disponibles pour les accessoires PS5: Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple! Ce n'est pas tout: les façades pour consoles PS5 ont également (enfin!) été annoncées dans la même gamme de couleurs.

Ces tout nouveaux coloris inspirés des galaxies rejoignent les modèles précédents disponibles pour les manettes sans fil DualSense: Cosmic Red et Midnight Black. Ils seront disponibles dans le monde entier en janvier 2022 chez les revendeurs participants.

Et ce que tout le monde attendait avec impatience: les façades ont enfin été dévoilées!

Bande-annonce Collection Galaxie

Les façades peuvent s'agencer aux manettes sans fil DualSense aux couleurs Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple.

Pour les installer, il suffit de retirer les façades blanches d’origine de la PS5 et de les remplacer par vos nouvelles façades. Les façades pour consoles PS5 seront disponibles à la fois pour la PS5 avec lecteur de Blu-ray Disc Ultra HD et pour la console Édition numérique PS5. Évidemment, elles sont vendues séparément des consoles et manettes.

Les façades pour Midnight Black et Cosmic Red seront disponnible au Canada dès janvier 2022. Les façades pour consoles PS5 Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue seront disponibles au cours du premier semestre 2022.

Surveillez vos boutiques préférées dès janvier 2022, car les dates de lancement pourraient varier!

