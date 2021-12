Xbox Game Pass: Mortal Kombat 11, Firewatch, The Gunk et bien d’autres jeux arrivent en décembre

Il n’y a pas que le père Noël qui apportera des présents en cette fin d’année, Microsoft aussi! Plusieurs excellents titres débarqueront ainsi cette semaine sur la Xbox Game Pass.

Les abonnés pourront donc découvrir dès jeudi une dizaine de nouveaux jeux dans le catalogue. On note l’arrivée notamment de plus grosses pointures telles que Mortal Kombat 11 et la nouveauté The Gunk, mais aussi de petites perles indépendantes comme Firewatch, Broken Age et Lake.

Image courtoisie Microsoft

Voici les titres qui s’ajouteront à la ludothèque de la Xbox Game Pass cette semaine:

15 décembre

Among Us (cloud)

16 décembre

Ben 10: Power Trip (cloud, console, PC)

Broken Age (cloud, console, PC)

Firewatch (cloud, console, PC)

The Gunk (cloud, console, PC)

Lake (cloud, console, PC)

Mortal Kombat 11 (cloud, console, PC)

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay (cloud, console, PC)

Race with Ryan (cloud, console, PC)

Record of Lodoss: Deedlit in Wonder Labyrinth (cloud, console, PC)

Transformers: Battlegrounds (cloud, console, PC)

Tristement, voici les jeux qui quitteront toutefois le service le 31 décembre:

Pro Evolution Soccer 21 (cloud et console)

The Little Acre (cloud et console)

Yakuza 0 (cloud, console, PC)

Yakuza Kiwami (cloud, console, PC)

Yakuza Kiwami 2 (cloud, console, PC)

