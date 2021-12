Huawei MateView GT: un moniteur ultra-large incurvé conçu pour les gamers les plus exigeants

Vous êtes en train de monter un super studio de gaming dans votre appartement et voulez optimiser votre espace? Le moniteur ultra-large incurvé MateView GT de Huawei sera l'ajout parfait pour votre nouveau setup!

Ces moniteurs sont non seulement ultra-performants, mais ils offrent aussi une expérience plus intime et immersive pour les joueurs qui aiment se laisser transporter par leurs quêtes de jeux vidéo.

Avec son écran 21:9 ultra-large de 34 pouces, près de 33 % plus large qu’un moniteur 16 :9, le MateView GT remplit la vision de l’utilisateur et est en mesure de lui offrir une réelle immersion grâce à sa conception super incurvée 1500R.

Eh oui, cet écran a été spécialement conçu pour les amateurs de jeux vidéo qui veulent aller au-delà des conventions établies.

Que vous soyez un accro de Truck Simulator ou une adepte de GTA Online, vous passerez certainement à un autre niveau avec ce moniteur d’exception de Huawei.

Des images spectaculaires

L’écran WQHD 3440 x 1440 du HUAWEI MateView GT a plus de pixels horizontaux que la résolution standard de 1440 pixels pour vraiment donner vie aux images de vos jeux.

Son taux élevé de rafraîchissement de 165 Hz à latence ultra-faible, quant à lui, permet à toute l'action de se dérouler de manière continue pour que vous ne ratiez absolument rien.

Non seulement cela vous donnera un avantage dans les parties chaudement disputées, mais l'écran permet aussi de réduire la fatigue oculaire lors des plus longues séances de jeu.

De plus, il était hors de question pour Huawei de sacrifier la qualité des couleurs lors de la conception du MateView GT.

Il est donc possible d’admirer des couleurs vibrantes et des dégradés plus précis et réalistes grâce au 1,07 milliard de couleurs, à la gamme de couleurs DCI-P3 à 90% et à la précision Delta E < 2.

Une solution tout-en-un

On le néglige parfois sans même s'en rendre compte, mais le son est définitivement une partie intégrale de l'expérience gaming, surtout lorsqu’un jeu vous demande d’être furtif et attentif à ce qui se passe autour de vous.

En ce sens, l’écran Huawei MateView GT est une excellente solution tout-en-un pour les joueurs qui n’ont pas beaucoup d’espace de bureau.

Pourquoi? Parce qu’il est doté d'une barre de son de 5W stéréo, installée au pied. De quoi se simplifier la vie, mais aussi rehausser l’atmosphère pour celles et ceux qui n’aiment pas jouer avec des écouteurs.

Évidemment, vous pourrez aussi utiliser votre moniteur comme moyen de communication, que ce soit pour un meeting Zoom ou pour crier à vos amis dans Among Us.

Avec le système intelligent d’annulation de bruit à double microphone, intégré au moniteur, la voix peut être captée jusqu’à 4 mètres de distance, à 360°. C’est impressionnant!

De plus, les créateurs ont pensé aux amateurs d’illumination RVB: le haut-parleur est muni d’un système de lumière avec huit modes différents, réglables selon vos préférences.

Une autre preuve que le MateView GT saura avoir un impact dans toutes les facettes de votre expérience de gaming!

L’écran incurvé Huawei MateView GT de 34 pouces saura certainement satisfaire les besoins des joueurs les plus exigeants. Bientôt offert à 749,99 $ chez les détaillants participants.