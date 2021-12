Sur YouTube: Minecraft atteint 1000 milliards de vues!

Pour mesurer la popularité d’un jeu, il y a les ventes, mais aussi l’intérêt du public sur d’autres plateformes, comme YouTube. Le mégasite vidéo de Google rapporte aujourd’hui que le jeu Minecraft a atteint le cap inimaginable de 1000 milliards (un billion) de vues depuis l’introduction du jeu en 2009.

Ça vous donne une idée de l’engouement du jeu sur la planète ! Surtout en cette période difficile où les jeux nous distraient en apportant un peu de répit face aux virus et autres contraintes sanitaires.

Pour souligner l’événement, YouTube a monté une page sur ce jeu à la fois le plus populaire et le plus regardé sur la plateforme en 2020.

Minecraft - YouTube

Un billion, c’est...

« Si chacune de ces mille milliards de vues ne durait qu'une seconde, cela représenterait plus de 30 000 ans. Si chaque vue était un bloc Minecraft de 30 cm de côté, vous pourriez construire une pile allant de la Terre au Soleil et vice-versa – avec environ sept millions de kilomètres à parcourir. C'est la taille d'un billion de vues », peut-on lire sur le site dédié à Minecraft après avoir calculé les 12 années de téléchargements et de visionnements quotidiens de dizaines de milliers de créateurs et de millions de téléspectateurs.

On y apprend que les développeurs et créateurs canadiens ont été nombreux dans l’aventure Minecraft. « Cette année, aCookieGod était l'un des créateurs canadiens les plus populaires avec 1,7 million d'abonnés. Parmi les autres créateurs à souligner, on retrouve ExplodingTNT (5,2 millions d'abonnés), Denis (9,17 millions d'abonnés) et le créateur québécois Polo (2,27 millions d’abonnés).»

Aphmau (YouTube)

Dans un monde longtemps dominé par les créateurs masculins, le créateur qui génère maintenant le plus de vues de vidéos Minecraft est une femme (ci-dessus). Aphmau, qui est connue pour sa narration épisodique par le biais du jeu de rôle, télécharge des vidéos depuis plus de neuf ans et est devenue la créatrice Minecraft la plus vue en 2020.

Pour célébrer ce jalon, l'équipe Culture et tendances de YouTube a créé ce site de visualisation de données présentant les principales tendances et une chronologie de l’évolution de Minecraft sur la plateforme.

YouTube La page de visualisation de l'équipe Culture et Tendances de YouTube

YouTube a également monté une vidéo d'animation 3D dans un paysage Minecraft, mettant en évidence les principaux créateurs Minecraft et les moments forts de la communauté du monde entier. Aujourd’hui, YouTube mettra également de l’avant la communauté Minecraft via un changement animé du logo sur la page d'accueil de YouTube pendant 24 heures.