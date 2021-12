The Witcher 2: Henry Cavill a failli mettre un terme à sa carrière en se blessant lors du tournage

Henry Cavill a révélé qu’un accident sur le tournage de la seconde saison de la série The Witcher aurait pu arrêter sa carrière.

L’acteur anglais reprend le rôle de Geralt de Riv dans la série Netflix et s’il donne toujours le maximum dans toutes les scènes d’action, la vedette de 38 ans s’est blessée en tournant une scène, blessure qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Il a déclaré à NME : « Je devais traverser une forêt en sprintant. Ils avaient mis cette fausse neige qui est très glissante. J’avais déjà fait une prise ou deux, pour faire quelques ajustements. Je commençais à me reposer. Puis, j’ai repris la course et j’ai trébuché sur un bout de bois avant de m’effondrer. Je m’étais déchiré l’ischio-jambier. »

La production a dû être arrêtée et l’acteur a dû porter des béquilles. Une fois de retour sur le plateau, le docteur a stipulé qu’Henry ne passe pas plus de cinq heures sur ses pieds.

Il a ajouté : « Au début, c’était faisable. Mais plus cela avançait, plus la quantité de travail était importante. J’ai dit à l’équipe: ‘Je sais que nous devons finir, mais je ne peux pas, car si je me blesse de nouveau, ma carrière est finie. »

La saison 2 de la série The Witcher est maintenant disponible sur Netflix

