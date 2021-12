Harry Potter: la bande-annonce officielle pour la réunion du 20e anniversaire dévoilée

Ce lundi, HBO a partagé une bande-annonce officielle du spécial Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, qui sera diffusé le 1er janvier sur HBO Max.

On ne se trompe pas, ça fait effectivement 20 ans que le premier film de la franchise Harry Potter est sorti et ça ne rajeunit personne.

À l’occasion de cet anniversaire important, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson retournent à Poudlard pour se remémorer cette franchise magique.

Tout le monde se réunit dans la grande salle de l'école de sorcellerie, y compris Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis and Evanna Lynch. David Heyman, Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates les rejoindront pour une joyeuse réunion pleine de danse, musique et champagne.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sera diffusé le 1er janvier sur la plateforme HBO Max. Un rendez-vous qu’on ne voudra certainement pas rater.

