Henry Cavill aimerait bien jouer dans un film de Red Dead Redemption

La série Netflix The Witcher a eu une première à tapis rouge à Madrid pour sa deuxième saison, et Henry Cavill était là pour jaser de trucs geek, comme d'habitude!

L'acteur britannique n'a pas terminé sa conquête de l'univers geek; il aimerait bien participer à une adaptation Netflix d'un célèbre jeu de Rockstar, a-t-on appris de GameReactor.

C'est sur le tapis rouge que GameReactor lui a demandé dans quelle adaptation de jeu vidéo il aimerait jouer un rôle, que ce soit un film ou une série.

«Eh bien, c'est une question délicate, car vous associez à la fois une propriété intellectuelle et une entreprise, ce qui est une chose délicate à faire, et je ne veux pas me mettre dans un coin avec ça, mais il y a tellement de jeux!», a-t-il répondu. «J'ai récemment commencé à jouer à Red Dead Redemption 2 — je sais, je suis un peu en retard — mais j'ai commencé à jouer et j'aime vraiment ça. Quelque chose comme ça serait amusant à transformer en film!»

Alors, quel rôle Henry Cavill pourrait-il incarner dans l'univers de Red Dead Redemption 2? Peut-être pas Arthur, mais on le verrait bien en Dutch. On a fait un petit montage étrange pour se donner une idée...

Grand montage photo de Pèse sur Start Henry Cavill en Dutch. Peut-être qu'il serait mieux en John Marston?

The Witcher 2 est disponible sur Netflix.