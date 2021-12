Animer des dessins par intelligence artificielle

Imaginez prendre une simple image dessinée au crayon, numérisez et, avec ce lien, téléversez-la dans le système mis au point par Meta (Facebook) et, en quelques minutes, ce dessin prendra vie en dansant, en sautant ou en marchant.

Une fois le processus terminé, les dessins animés peuvent être partagés avec les amis et leur famille.

Meta pense que ce «travail stimulera la recherche sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la créativité des gens et inspirera de nouvelles utilisations imaginatives de cette technologie», selon le géant des médias sociaux.

Même si cette technologie d’animation par IA peut sembler simple, c’est loin d’être le cas, selon Meta. Les dessins d'enfants sont souvent construits de manière abstraite et fantaisiste, de sorte que si les pieds d'une figure sont placés de manière précaire ou si les deux bras sont du même côté du corps, cela déroute même les systèmes d'IA les plus modernes qui excellent à repérer les objets dans des images et des dessins photoréalistes.

Meta

Les chercheurs de Meta AI s'efforcent de surmonter ce défi afin que les systèmes d'IA soient mieux à même de reconnaître les dessins de figures humaines dans les manières très variées dont les enfants les créent.

Si l’utilisation du site est sans frais, elle est en anglais et simple d’emploi.